В Кабардино-Балкарии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

НАЛЬЧИК, 1 фев – РИ Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.
"В пятницу на улице Кярова в городе Чегем 36-летний местный житель, управляя автомашиной "Лада-Приора", совершил немотивированный выезд на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "ВАЗ-211440" под управлением 22-летнего жителя селения Чегем 2", - говорится в сообщении.
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По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель "Приоры" погиб на месте.
"Четверо пассажиров, среди которых 13-летний мальчик, доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - уточняет ведомство.
По факту аварии проводится расследование.