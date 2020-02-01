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В Кабардино-Балкарии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

12:36 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 фев – РИ Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.

"В пятницу на улице Кярова в городе Чегем 36-летний местный житель, управляя автомашиной "Лада-Приора", совершил немотивированный выезд на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "ВАЗ-211440" под управлением 22-летнего жителя селения Чегем 2", - говорится в сообщении.

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По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель "Приоры" погиб на месте.
"Четверо пассажиров, среди которых 13-летний мальчик, доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - уточняет ведомство.
По факту аварии проводится расследование.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ЧегемЧегемский районПроисшествия
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