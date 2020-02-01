Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", — отметил чиновник.

Автор ролика поинтересовался, почему больные находятся в таком состоянии, на что одна из медработниц ответила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.