Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору. Об этом он написал в Facebook.
"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", — отметил чиновник.
Ролик, на котором безногий мужчина ползет по коридору к медицинскому посту и ординаторской, появился в Сети накануне. На видео попал и другой пациент, который спит на полу.
Автор ролика поинтересовался, почему больные находятся в таком состоянии, на что одна из медработниц ответила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.
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