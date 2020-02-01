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2020-02-01T12:49+0300
https://ria.ru/20200201/1564138492.html
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138448_0:0:1152:648_1036x0_80_0_0_debf766b4b89a9bfe3b28228345dd28c.png
РИА Новости

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

12:26 01.02.2020 (обновлено: 12:49 01.02.2020)
129250
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору. Об этом он написал в Facebook.
"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", — отметил чиновник.
Ролик, на котором безногий мужчина ползет по коридору к медицинскому посту и ординаторской, появился в Сети накануне. На видео попал и другой пациент, который спит на полу.
Автор ролика поинтересовался, почему больные находятся в таком состоянии, на что одна из медработниц ответила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.
Денис Маханьков
7 ноября 2019, 08:53
В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой
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Обсудить 27
Республика БашкортостанМинздрав БашкирииОбщество
Популярные комментарии
Да что там разбираться. Уволить министра и всех делов.
1 февраля, 12:34
Никита Ермаков
7642109
Эти инвалиды - вот незадача! - так и норовят расползтись кто куда! Вообще-то в нашей нищей стране массово сокращают медперсонал, медсёстры становятся уборщицами - куда уж за инвалидами уследить!
1 февраля, 13:17
Stan Popovsky
54501008
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