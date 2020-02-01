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СК проверит данные об угрозах отца, оставившего детей в Шереметьево
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РИА Новости

СК проверит данные об угрозах отца, оставившего детей в Шереметьево

12:17 01.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следствие проверит информацию об угрозах отца оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей в адрес их бабушки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики. Следствие даст правовую оценку действиям мужчине, при наличии оснований будет принято процессуальное решение", - сказала Марковская.
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Вчера, 12:05
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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