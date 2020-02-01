СК проверит данные об угрозах отца, оставившего детей в Шереметьево

"По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики. Следствие даст правовую оценку действиям мужчине, при наличии оснований будет принято процессуальное решение", - сказала Марковская.