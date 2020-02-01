Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T12:15+0300
https://ria.ru/20200201/1564138338.html
Ветеран СВР рассказала о символическом событии в ее с мужем жизни
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138292_0:874:2000:1999_1036x0_80_0_0_a42c707b14e1cadd6d753ef32c4e33a5.jpg
РИА Новости

Ветеран СВР рассказала о символическом событии в ее с мужем жизни

12:15 01.02.2020
917
© Фото : Служба внешней разведки РФТамара Нетыкса
Тамара Нетыкса
© Фото : Служба внешней разведки РФ
Тамара Нетыкса. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса в начале своей работы за рубежом увидели символ "невероятной защиты", знак того, что родина будет стоять за ними и поддерживать их, это чувство защищенности они пронесли через годы, рассказала журналистам официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса и его вдова Тамара Нетыкса.
Советская разведчица Гоар Вартанян
25 ноября 2019, 20:17Сказано в эфире
"Пример служения Отечеству": эксперт об истории разведчицы ВартанянДаже после смерти известной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян ее вклад в укрепление безопасности страны навсегда останется в истории, рассказал в эфире радио Sputnik полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
По словам Тамары Нетыксы, для разведчика-нелегала очень большое значение имеют разного рода символические события. Такое событие произошло у нее с мужем, когда они уже находились за рубежом и готовились начать работу в стране назначения. Как вспоминает Тамара Нетыкса, они вдвоем стояли на берегу водного канала.
"И там произошла вещь, которую я никогда не забуду. И я не могу без слез об этом рассказывать. Мы стоим на смотровой площадке и видим – под мостом идет корабль с нашим советским флагом. Вы можете представить, что мы в этот момент чувствовали? Это такое счастье. Что-то необъяснимое", - рассказала разведчица.
По ее словам, они с супругом почувствовали "невероятную защиту", и эта уверенность в том, что родина их защитит, была у нелегалов даже в тяжелые и опасные моменты.
В 1991 году, когда распался Советский Союз, и наступила временная неопределенность в будущем, супругам Нетыкса было очень тяжело, вспоминает ветеран СВР. "Но мы получили телеграмму из Центра: "Ребята, все остается по-прежнему, вы нам нужны", - добавила Тамара Нетыкса.
Вячеслав Трубников в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
25 апреля 2019, 09:00
Вячеслав Трубников: я горд, что СВР помогла развернуть внешний курс России
Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.
В паре с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.
Сюжет о Тамаре Нетыксе будет показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 18:29
"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
3624001
Обсудить 0
Тамара НетыксаСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Тамара Нетыкса
Ветеран СВР рассказала, какой разведчик достоин носить звание нелегала
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Тамара Нетыкса
Вдова разведчика рассказала, как он узнал о подготовке терактов
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Тамара Нетыкса
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Тамара Нетыкса
Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Падение метеора на Урале
Падение метеора на Урале попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
Лента новостейМолния