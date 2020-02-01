Ветеран СВР рассказала о символическом событии в ее с мужем жизни

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса в начале своей работы за рубежом увидели символ "невероятной защиты", знак того, что родина будет стоять за ними и поддерживать их, это чувство защищенности они пронесли через годы, рассказала журналистам официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса в начале своей работы за рубежом увидели символ "невероятной защиты", знак того, что родина будет стоять за ними и поддерживать их, это чувство защищенности они пронесли через годы, рассказала журналистам официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России , полковник в отставке Тамара Нетыкса

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса и его вдова Тамара Нетыкса.

По словам Тамары Нетыксы, для разведчика-нелегала очень большое значение имеют разного рода символические события. Такое событие произошло у нее с мужем, когда они уже находились за рубежом и готовились начать работу в стране назначения. Как вспоминает Тамара Нетыкса, они вдвоем стояли на берегу водного канала.

"И там произошла вещь, которую я никогда не забуду. И я не могу без слез об этом рассказывать. Мы стоим на смотровой площадке и видим – под мостом идет корабль с нашим советским флагом. Вы можете представить, что мы в этот момент чувствовали? Это такое счастье. Что-то необъяснимое", - рассказала разведчица.

По ее словам, они с супругом почувствовали "невероятную защиту", и эта уверенность в том, что родина их защитит, была у нелегалов даже в тяжелые и опасные моменты.

В 1991 году, когда распался Советский Союз, и наступила временная неопределенность в будущем, супругам Нетыкса было очень тяжело, вспоминает ветеран СВР. "Но мы получили телеграмму из Центра: "Ребята, все остается по-прежнему, вы нам нужны", - добавила Тамара Нетыкса.

Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В паре с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.