Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

По словам медиков, боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита, или "болезни витрины" (человек, вынужденный часто останавливаться на улице, делает вид, что рассматривает выставленные в витринах товары). Кроме того, отмечают врачи, обеспокоенность должна вызывать и боль вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.