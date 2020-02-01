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Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке
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РИА Новости

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

12:05 01.02.2020 (обновлено: 13:19 01.02.2020)
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© СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить", — говорится в сообщении.

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Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска.
В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности, а в отношении отца детей — по статье "Истязание". Кроме того, они установили, что эта семья раньше попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Комсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Общество
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maslopup
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