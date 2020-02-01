Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево , передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре , сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить", — говорится в сообщении.

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска.

В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.