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Поклонская предложила провести проверку аптек из-за коронавируса
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РИА Новости

Поклонская предложила провести проверку аптек из-за коронавируса

12:02 01.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") предложила провести тщательную проверку аптек, чтобы владельцы аптечного бизнеса не злоупотребляли ситуацией с новым коронавирусом.

"Следует провести тщательную проверку аптек. Я, конечно, всё понимаю по поводу свободы бизнеса, но здесь речь идёт о здоровье и жизни людей", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

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Депутат подчеркнула, что болеть – это дорого, так как лекарства даже не от коронавируса, а от обычного гриппа стоят "безумных денег", а сейчас Россия переживает эпидемию различных простудных заболеваний. Депутат уточнила, что поход в аптеку обходится в пару тысяч рублей, и это сильно бьет по карману многим людям.
"Необходимо государственное инвестирование в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов. Только ключевое слово здесь "качественных", - подчеркнула Поклонская.
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Депутат сообщила, что ей стало известно про учёных-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а "пустышек". Поклонская предложила "давать не премии с откатами", а отправлять их в тюрьму на несколько лет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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