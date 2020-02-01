Поклонская предложила провести проверку аптек из-за коронавируса

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") предложила провести тщательную проверку аптек, чтобы владельцы аптечного бизнеса не злоупотребляли ситуацией с новым коронавирусом.

"Следует провести тщательную проверку аптек. Я, конечно, всё понимаю по поводу свободы бизнеса, но здесь речь идёт о здоровье и жизни людей", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что болеть – это дорого, так как лекарства даже не от коронавируса, а от обычного гриппа стоят "безумных денег", а сейчас Россия переживает эпидемию различных простудных заболеваний. Депутат уточнила, что поход в аптеку обходится в пару тысяч рублей, и это сильно бьет по карману многим людям.

"Необходимо государственное инвестирование в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов. Только ключевое слово здесь "качественных", - подчеркнула Поклонская.

Депутат сообщила, что ей стало известно про учёных-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а "пустышек". Поклонская предложила "давать не премии с откатами", а отправлять их в тюрьму на несколько лет.