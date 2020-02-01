В Австралии число заразившихся новым коронавирусом достигло 12 человек

"Мы (зафиксировали – ред.) два случая заражения коронавирусом в Южной Австралии… Все необходимые меры были предприняты, поэтому мы не беспокоимся по поводу распространения вируса в данный момент. Они (зараженные) изолировали себя дома в ожидании результатов анализов…сейчас их поместят в одну из наших больниц", - заявила в ходе пресс-конференции представитель минздрава штата.