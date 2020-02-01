Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео , что искренне рад его визиту в Минск.

Для радости, по его словам, есть две причины.

"Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много ее, мало и так далее", — сказал глава республики.

Он также рассказал об отличительном свойстве "белорусской диктатуры".

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает", — пошутил Лукашенко.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Среди прочего активизировались визиты в Белоруссию высокопоставленных американских чиновников. В сентябре в Минске побывал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. По итогам переговоров с Лукашенко и главой белорусского МИД он заявил, что Вашингтон и Минск готовятся к взаимному возвращению послов. Кроме того, по словам Хейла, Вашингтон может обсудить и другие шаги по ослаблению санкций против Минска.