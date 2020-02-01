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Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
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РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

11:58 01.02.2020 (обновлено: 13:27 01.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Для радости, по его словам, есть две причины.
"Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много ее, мало и так далее", — сказал глава республики.
Он также рассказал об отличительном свойстве "белорусской диктатуры".

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает", — пошутил Лукашенко.

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В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Среди прочего активизировались визиты в Белоруссию высокопоставленных американских чиновников. В сентябре в Минске побывал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. По итогам переговоров с Лукашенко и главой белорусского МИД он заявил, что Вашингтон и Минск готовятся к взаимному возвращению послов. Кроме того, по словам Хейла, Вашингтон может обсудить и другие шаги по ослаблению санкций против Минска.
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Союзничик, блин.... Хватит держать у себя на шее этого перевёртыша. Двадцать с лишним лет, жил за счёт России и Россию же костерил.
1 февраля, 12:42
Стас Титов
100200012
А глаза-то у Майка Помпео добрые-добрые, как у аллигатора, что почувствовал лёгкую добычу!
1 февраля, 12:35
ВРВиктор Ростов
8491012
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