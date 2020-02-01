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Глава "Опоры" оценил поправки к Конституции о муниципальной власти
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РИА Новости

Глава "Опоры" оценил поправки к Конституции о муниципальной власти

11:58 01.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Архивное фото
САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия местного самоуправления, открывают новые возможности для власти и бизнеса, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Александр Калинин.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. Путин отмечал, что полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, должны быть расширены и укреплены.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
30 января, 18:50
Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
"По поправкам в конституцию мы сегодня отдельно и особенно тщательно останавливались на вопросе включения муниципальной власти в систему единой публичной власти… Поправки, которые предложил президент - фактически уровнять в правах муниципальную власть с государственной властью, с другими уровнями - они открывают новые возможности", - сказал журналистам Калинин в ходе своего визита в Ульяновск.
Он уточнил, что такие поправки позволят пересмотреть межбюджетные отношения, также появится возможность прописать права сотрудников, работающих в муниципалитетах. "Муниципальная власть непосредственно больше всего работает с малым бизнесом ввиду его специфики. Люди приходят за разрешениями на строительство к муниципальной власти, на выделение земли. Согласование различного рода торговых нестационарных объектов – это все тоже муниципальная власть. Предприниматели справедливо говорят, что сегодня муниципальная власть во многом обделена ресурсами… Соответственно, качество управления от этого страдает, зарплаты на муниципальном уровне достаточно низкие", - добавил Калинин.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
29 января, 13:59
Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Александр КалининКонституция РФОрганизация "Опора России"Политика
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