Глава "Опоры" оценил поправки к Конституции о муниципальной власти

САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия местного самоуправления, открывают новые возможности для власти и бизнеса, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства Поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия местного самоуправления, открывают новые возможности для власти и бизнеса, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" , член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Александр Калинин

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. Путин отмечал, что полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, должны быть расширены и укреплены.

"По поправкам в конституцию мы сегодня отдельно и особенно тщательно останавливались на вопросе включения муниципальной власти в систему единой публичной власти… Поправки, которые предложил президент - фактически уровнять в правах муниципальную власть с государственной властью, с другими уровнями - они открывают новые возможности", - сказал журналистам Калинин в ходе своего визита в Ульяновск.

Он уточнил, что такие поправки позволят пересмотреть межбюджетные отношения, также появится возможность прописать права сотрудников, работающих в муниципалитетах. "Муниципальная власть непосредственно больше всего работает с малым бизнесом ввиду его специфики. Люди приходят за разрешениями на строительство к муниципальной власти, на выделение земли. Согласование различного рода торговых нестационарных объектов – это все тоже муниципальная власть. Предприниматели справедливо говорят, что сегодня муниципальная власть во многом обделена ресурсами… Соответственно, качество управления от этого страдает, зарплаты на муниципальном уровне достаточно низкие", - добавил Калинин.