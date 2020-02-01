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В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

11:42 01.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, помимо двух уже обнаруженных заболевших, пока не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР",- говорится в сообщении.
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Заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
"Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением",- подчеркнули в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗТюменская областьЗабайкальский крайРоссияОбщество
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