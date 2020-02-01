Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T12:45+0300
https://ria.ru/20200201/1564137624.html
Падение метеора на Урале попало на видео
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137373_0:81:1342:836_1036x0_80_0_0_b3fd757c37d45ee4f433dccdf5cac64c.png
РИА Новости

Падение метеора на Урале попало на видео

11:37 01.02.2020 (обновлено: 12:45 01.02.2020)
34076
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора. Видео опубликовал пользователь соцсети "ВКонтакте" Илья Янковский.
На записи видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, в результате чего возникает яркая вспышка.
Падение метеора произошло в 3:13 по екатеринбургскому времени. Явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Видео падения метеорита на севере Красноярского края
16 марта 2019, 13:11
В Эвенкии очевидцы сняли на видео падающий "метеорит"
255204519169
Обсудить 4
Свердловская областьИрбитский районПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Пациент в больнице Башкирии
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния