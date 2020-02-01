Падение метеора на Урале попало на видео

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора. Видео опубликовал пользователь соцсети "ВКонтакте" Илья Янковский.
На записи видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, в результате чего возникает яркая вспышка.
Падение метеора произошло в 3:13 по екатеринбургскому времени. Явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
16 марта 2019, 13:11В Эвенкии очевидцы сняли на видео падающий "метеорит"