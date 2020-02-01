Падение метеора на Урале попало на видео

На записи видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, в результате чего возникает яркая вспышка.

Падение метеора произошло в 3:13 по екатеринбургскому времени. Явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.