Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой

"Мы понимаем, что у вас длительная история отношений с вашими соседями, с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях", - сказал Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу в Минске.