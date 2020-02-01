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Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой
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РИА Новости

Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой

11:35 01.02.2020
10339
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США.
Помпео посещает Белоруссию в субботу в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США ранее называли стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 09:55
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
"Мы понимаем, что у вас длительная история отношений с вашими соседями, с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях", - сказал Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу в Минске.
Помпео выразил надежду на продолжение развития отношений с Белоруссией, в том числе в сфере инвестиций, что будет способствовать суверенитету и независимости Белоруссии. "Я понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этой теме", - сказал госсекретарь.
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
31 января, 18:36
Помпео во время визита в Киеве прокомментировал санкции против РФ
12108504067
Обсудить 17
Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой может быть выбор ? Америка ! Вассалам выбора не давали.
1 февраля, 11:42
ffrolgohom
2911003
Это позор высшей степени, когда президент лично встречается со смотрящим, поставленным в госдеп организованной преступностью.
1 февраля, 11:42
dayzzgone 1
2710004
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