Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой

МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США.
Помпео посещает Белоруссию в субботу в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США ранее называли стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
"Мы понимаем, что у вас длительная история отношений с вашими соседями, с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях", - сказал Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу в Минске.
Помпео выразил надежду на продолжение развития отношений с Белоруссией, в том числе в сфере инвестиций, что будет способствовать суверенитету и независимости Белоруссии. "Я понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этой теме", - сказал госсекретарь.