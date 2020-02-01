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Культура
2020-02-01T11:27+0300
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Любимова поздравила Лещенко с днем рождения
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РИА Новости

Любимова поздравила Лещенко с днем рождения

11:27 01.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила советского и российского эстрадного певца Льва Лещенко с днем рождения, отметив его уникальный по звучанию голос и артистизм, поздравление опубликовано на сайте Минкультуры.
"Уважаемый Лев Валерьянович, примите мои сердечные поздравления с днём рождения! Неординарный певец, обладающий уникальным по звучанию голосом и удивительным артистическим обаянием, вы заслужили непреходящую любовь публики и огромное уважение коллег", - приводит ведомство слова Любимовой.
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Министр также отметила, что Лещенко считают одним из самых ярких представителей отечественной эстрады и исполнителем, чей стиль невозможно не узнать с первых же секунд выступления.
Она добавила, что особых слов признательности требует его педагогическая работа, на которой он щедро делится с молодёжью богатым опытом. Любимова также пожелала певцу крепкого здоровья, оптимизма и всего наилучшего.
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КультураОльга ЛюбимоваЛев Лещенко
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