Любимова поздравила Лещенко с днем рождения

"Уважаемый Лев Валерьянович, примите мои сердечные поздравления с днём рождения! Неординарный певец, обладающий уникальным по звучанию голосом и удивительным артистическим обаянием, вы заслужили непреходящую любовь публики и огромное уважение коллег", - приводит ведомство слова Любимовой.

Министр также отметила, что Лещенко считают одним из самых ярких представителей отечественной эстрады и исполнителем, чей стиль невозможно не узнать с первых же секунд выступления.

Она добавила, что особых слов признательности требует его педагогическая работа, на которой он щедро делится с молодёжью богатым опытом. Любимова также пожелала певцу крепкого здоровья, оптимизма и всего наилучшего.