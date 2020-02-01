В Томске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

"Около 12.35 (08.35 мск) на проспекте Кирова, 4 в Томске произошло столкновение автобуса ПАЗ 32054 и трамвая. По предварительным данным, мужчина-водитель автобуса ПАЗ, 1956 года рождения, не предоставил преимущество в движении трамваю, под управлением женщины-водителя 1960 года рождения", - говорится в сообщении.