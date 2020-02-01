В Томске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Автобус ПАЗ в субботу в Томске столкнулся с трамваем, в результате чего в больницу были доставлены трое несовершеннолетних детей и женщина – пассажиры автобуса, сообщает УМВД по Томской области.
"Около 12.35 (08.35 мск) на проспекте Кирова, 4 в Томске произошло столкновение автобуса ПАЗ 32054 и трамвая. По предварительным данным, мужчина-водитель автобуса ПАЗ, 1956 года рождения, не предоставил преимущество в движении трамваю, под управлением женщины-водителя 1960 года рождения", - говорится в сообщении.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
По предварительной информации полиции, в момент происшествия в салоне маршрутного автобуса находились десять человек, а в салоне трамвая - четыре человека.
"В результате происшествия в медицинские учреждения доставлены женщина-пассажир маршрутного автобуса, 1981 года рождения, а также трое несовершеннолетних детей, находящихся в автобусе", - сообщили в УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
© Фото : УМВД России по Томской областиНа месте ДТП с участием трамвая и пассажирского автобуса в Томске. 1 февраля 2020
© Фото : УМВД России по Томской области
На месте ДТП с участием трамвая и пассажирского автобуса в Томске. 1 февраля 2020