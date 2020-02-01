Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщает фонд "Сохраним Тибет".

Мантра - определенный последовательный набор слов и звуков, произношение которых, по мнению буддистов, оказывает благотворное воздействие на человека. Мантра Тары - одна из самых известных в буддизме. Она посвящена богине Таре ("Спасительнице") одной из главных боддхисаттв в буддизме - существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь этого же состояния.

"Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", - отметили в фонде и приложили ссылку на запись на сайте soundcloud.com.