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Религия и мировоззрение
2020-02-01T11:06+0300
https://ria.ru/20200201/1564136985.html
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/152060/71/1520607175_0:4:3456:1948_1036x0_80_0_0_b55594011813dbbb0bdbaa376607304f.jpg
РИА Новости

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

11:06 01.02.2020
16927
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама
Далай-лама
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщает фонд "Сохраним Тибет".
Мантра - определенный последовательный набор слов и звуков, произношение которых, по мнению буддистов, оказывает благотворное воздействие на человека. Мантра Тары - одна из самых известных в буддизме. Она посвящена богине Таре ("Спасительнице") одной из главных боддхисаттв в буддизме - существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь этого же состояния.
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"Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", - отметили в фонде и приложили ссылку на запись на сайте soundcloud.com.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
492932414
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусаДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)КитайВ мире
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