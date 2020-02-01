Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы.

Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

В Минтруде пояснили, что сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте, добавили в пресс-службе.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. Теперь работники могут запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.

До 1 июля все работодатели должны уведомить об этих изменениях работников, а те могут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее. На то, чтобы подать соответствующее заявление, у них есть срок до 31 декабря. Если работник не напишет заявления, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.