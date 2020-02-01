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Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения
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РИА Новости

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения

10:49 01.02.2020 (обновлено: 11:29 01.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы.
Так в пресс-службе ведомства отреагировали на публикации о том, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
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В Минтруде пояснили, что сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте, добавили в пресс-службе.
Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. Теперь работники могут запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.
До 1 июля все работодатели должны уведомить об этих изменениях работников, а те могут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее. На то, чтобы подать соответствующее заявление, у них есть срок до 31 декабря. Если работник не напишет заявления, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.
С 1 января 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Честно сказать ерунду затеяли , как раньше говорили ,:что написано пером не вырубишь топором, и то в ПФР приходилось подтверждать и доказывать, теперь хоть убей не чего не докажешь, что захотят то и нарисуют,да еще хакеры нагадят. и все дела.
1 февраля, 13:37
Cт Прапор СССР
7330105
Кто-то слышал звон?
1 февраля, 12:18
elya.velichutina
7510024
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