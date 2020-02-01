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На Украине отключили от сети третий энергоблок Ровенской АЭС
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РИА Новости

На Украине отключили от сети третий энергоблок Ровенской АЭС

10:48 01.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Энергоблок №3 Ровенской АЭС на Украине отключен от сети, причины выясняются, сообщили в субботу в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"Первого февраля 2020 года в 02.24 (03.24 мск - Прим. ред.) произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения", - сообщается на сайте компании.
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В работе находятся энергоблоки №2 и №4 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1417 МВт. Сообщается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графику ремонта.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось", - добавили в компании.
Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.
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Ровенская АЭСЭнергоатомУкраинаВ мире
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