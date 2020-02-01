Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство транспорта разработало поправки в Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях , ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, штраф за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается увеличить с 500 рублей до тысячи, за проезд на красный свет — с тысячи до двух тысяч, за поворот налево или разворот в запрещенном месте — с тысячи-полутора до двух-трех тысяч рублей.

Водителей такси или автобуса, спровоцировавших ДТП, в котором человек получит незначительные травмы, могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей или лишить прав на один-два года.

На днях Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей, за превышение более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.