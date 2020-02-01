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Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое
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РИА Новости

Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

10:48 01.02.2020 (обновлено: 12:31 01.02.2020)
8270
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД проверяют документы
Сотрудники ГИБДД проверяют документы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, штраф за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается увеличить с 500 рублей до тысячи, за проезд на красный свет — с тысячи до двух тысяч, за поворот налево или разворот в запрещенном месте — с тысячи-полутора до двух-трех тысяч рублей.
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
31 января, 09:08
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Водителей такси или автобуса, спровоцировавших ДТП, в котором человек получит незначительные травмы, могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей или лишить прав на один-два года.
На днях Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей.
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей, за превышение более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.
Опрос
Стоит ли повышать штрафы за превышение скорости?
Проголосовали:30012
31 января, 09:54
168612662
Обсудить 37
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)АвтоМинистерство транспорта РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
предлагаю для депутатов и чиновников штрафы увеличить в 10 раз
1 февраля, 11:15
Евгений Лобода
5320115
Возникает стойкое ощущение, что новое правительство устроило соревнование между министерствами, кто больше штрафов придумает и введёт. Боюсь, что в результате могут не успеть до канадской границы добежать. У нас что, процветающая нация с изобилием и богатейшим народом. Они Россию за Эмираты считают.
1 февраля, 11:56
Влад Антилибер
1910009
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