Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

Абхазия в январе обратилась к России с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС. Веерные отключения электроэнергии были введены в Абхазии с понедельника и осуществлялись до начала перетока из РФ. Ограничения были запланированы два раза в сутки по два часа на каждый район. Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария говорил, что переток электроэнергии из РФ в Абхазию будет компенсирован из российской инвестпрограммы. В конце прошлого года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.