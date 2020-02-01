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Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию
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РИА Новости

Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

10:46 01.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались 1 февраля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"Сегодня, 01.02.2020 с 02.00 часов переток электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия был осуществлён", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории республики. "Все абоненты запитаны без ограничений", - отмечают в пресс-службе.
Абхазия в январе обратилась к России с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС. Веерные отключения электроэнергии были введены в Абхазии с понедельника и осуществлялись до начала перетока из РФ. Ограничения были запланированы два раза в сутки по два часа на каждый район. Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария говорил, что переток электроэнергии из РФ в Абхазию будет компенсирован из российской инвестпрограммы. В конце прошлого года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.
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Басария 27 января говорил, что ситуация в Джаварском водохранилище на Ингурской ГЭС критическая, уровень воды составляет менее 440 метров. Понижение уровня воды происходит в среднем на 1 метр в сутки. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.
Ингурская ГЭС - это крупнейшая гидроэлектростанция Грузии, на долю которой приходится большая часть энергоснабжения Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Галское водохранилище и пульт управления контролируются властями Абхазии.
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АбхазияРоссияЭкономика
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