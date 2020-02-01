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В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла
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РИА Новости

В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла

10:44 01.02.2020 (обновлено: 10:51 01.02.2020)
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CC0 / Pixabay/ Сongerdesign / Сливочное масло
Сливочное масло
CC0 / Pixabay/ Сongerdesign /
Сливочное масло. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Неизвестные напали на водителей-экспедиторов на северо-востоке Москвы, чтобы украсть из фуры 20 тонн сливочного масла, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как пояснили в ведомстве, сообщение о разбойном нападении поступило в полицию в пятницу ночью. Гендиректор компании рассказал полицейским, что на парковке в районе Ярославского шоссе злоумышленники с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania. Неизвестные вывезли их из города и высадили.
Сыр
22 января, 08:43
В Москве украли фуру с 20 тоннами сыра
Впоследствии полицейские выяснили, что нападавшие украли из припаркованной фуры 20 тонн сливочного масла.
"Материальный ущерб составил около 7 миллионов 640 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованный группой", - сообщили в МВД.
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