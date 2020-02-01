В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла

Как пояснили в ведомстве, сообщение о разбойном нападении поступило в полицию в пятницу ночью. Гендиректор компании рассказал полицейским, что на парковке в районе Ярославского шоссе злоумышленники с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania. Неизвестные вывезли их из города и высадили.
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Впоследствии полицейские выяснили, что нападавшие украли из припаркованной фуры 20 тонн сливочного масла.
"Материальный ущерб составил около 7 миллионов 640 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованный группой", - сообщили в МВД.