В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла

Как пояснили в ведомстве, сообщение о разбойном нападении поступило в полицию в пятницу ночью. Гендиректор компании рассказал полицейским, что на парковке в районе Ярославского шоссе злоумышленники с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania. Неизвестные вывезли их из города и высадили.