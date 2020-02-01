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Туристам из Китая запретили въезд в Австралию
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РИА Новости

Туристам из Китая запретили въезд в Австралию

10:41 01.02.2020
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© Фото : Mw12310Аэропорт Сиднея
Аэропорт Сиднея
© Фото : Mw12310
Аэропорт Сиднея. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Австралия решила запретить въезд на свою территорию всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан, на фоне распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Ранее австралийская авиакомпания Qantas сообщила, что с 9 февраля по 29 марта приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Пекин и Шанхай из-за коронавируса.
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"Всем, за исключением граждан Австралии, лиц, которые постоянно проживают в стране, лиц, находящихся на иждивении, законных опекунов или супругов, въезд в страну не будет разрешен. С сегодняшнего дня всех тех, кто приезжает из материкового Китая, а не только из провинции Хубэй, как оно было до сих пор, просят и требуют изолировать себя на 14 дня с момента отъезда из Китая", - заявил австралийский премьер в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал 7News.

Погранслужба вводит необходимые меры для реализации этого плана, добавил премьер. В крупных аэропортах страны будет усилена проверка здоровья пассажиров на предмет заражения коронавирусом.
"Аэропорты получат полмиллиона защитных масок для оказания поддержки тем, кто будет выходить из самолетов, и тем, кто находился в контакте с этими людьми", - подчеркнул премьер.
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В свою очередь, глава МИД Австралии Марис Пейн в ходе пресс-конференции заявила, что австралийцам рекомендуется "отказаться от поездок" в Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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