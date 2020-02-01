Туристам из Китая запретили въезд в Австралию

"Всем, за исключением граждан Австралии, лиц, которые постоянно проживают в стране, лиц, находящихся на иждивении, законных опекунов или супругов, въезд в страну не будет разрешен. С сегодняшнего дня всех тех, кто приезжает из материкового Китая, а не только из провинции Хубэй, как оно было до сих пор, просят и требуют изолировать себя на 14 дня с момента отъезда из Китая", - заявил австралийский премьер в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал 7News.