Роструд открыл горячую линию в связи с эпидситуацией в Китае

"Роструд сообщает, что если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону горячей линии в государственную инспекцию труда в своем регионе", - говорится в сообщении.