Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T10:33+0300
https://ria.ru/20200201/1564136362.html
Роструд открыл горячую линию в связи с эпидситуацией в Китае
https://cdn25.img.ria.ru/images/155074/20/1550742070_0:52:1500:896_1036x0_80_0_0_c898caa80c81db6cc109b38b76ed33c5.jpg
РИА Новости

Роструд открыл горячую линию в связи с эпидситуацией в Китае

10:33 01.02.2020
300
© РИА Новости / Арсений ГоршенинСотрудники колл-центра
Сотрудники колл-центра
© РИА Новости / Арсений Горшенин
Сотрудники колл-центра. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Роструд открыл горячую линию для консультации работников и работодателей в связи с эпидситуацией в Китае, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил работодателям в случае наличия работников из КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Медицинский работник в регистратуре городской поликлиники № 3 в Чите
Вчера, 09:57
В Забайкалье рассказали, как чувствует себя больной с коронавирусом
Позднее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что готовится постановление о временном запрете на рабочие визы для граждан Китая.
"Роструд сообщает, что если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону горячей линии в государственную инспекцию труда в своем регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультации можно получить с помощью сервиса "Дежурный инспектор" и портала "Онлайнинспекция.рф".
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРострудРоспотребнадзорКитайРоссияУханьОбщество
Рекомендуем
Здание посольства России в Пекине
Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
Министр иностранных дел КНР Ван И
В Китае рассказали о мерах, предпринятых из-за коронавируса
Певица NOA
Первая Эсмеральда приехала в Москву
Участник акции националистов в Киеве
Остаемся зиговать. Кто занимается культурой на Украине при Зеленском
Медработник во время обхода пациентов
Медработники получили дополнительные меры соцподдержки
Китай
Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей
Аэропорт Сиднея
Туристам из Китая запретили въезд в Австралию
Аэропорт
Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости
В самолете
Роспотребнадзор разработал постановление о мерах против коронавируса
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР
В провинции Хубэй из-за коронавируса прекратят регистрировать браки
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В провинции Хубэй подтвердили более 1900 новых случаев коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В Минздраве назвали сроки разработки онкологического регистра
В больнице
Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния