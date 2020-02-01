Роструд открыл горячую линию в связи с эпидситуацией в Китае

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил работодателям в случае наличия работников из КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Позднее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что готовится постановление о временном запрете на рабочие визы для граждан Китая.
"Роструд сообщает, что если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону горячей линии в государственную инспекцию труда в своем регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультации можно получить с помощью сервиса "Дежурный инспектор" и портала "Онлайнинспекция.рф".
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.