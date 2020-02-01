В Минздраве назвали сроки разработки онкологического регистра

"В этом году мы должны завершить разработку нового программного продукта, который позволит всем пациентам страны находиться в единой базе и отслеживать, в том числе, этапы лечения, маршрутизацию пациентов, это своего рода автоматизированный контроль за эффективностью и этапами лечения пациентов",- сказал Мурашко журналистам.