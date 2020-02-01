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В Минздраве назвали сроки разработки онкологического регистра
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РИА Новости

В Минздраве назвали сроки разработки онкологического регистра

10:16 01.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разработка онкологического регистра, в котором будут находиться данные всех пациентов России, должна быть завершена в этом году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году мы должны завершить разработку нового программного продукта, который позволит всем пациентам страны находиться в единой базе и отслеживать, в том числе, этапы лечения, маршрутизацию пациентов, это своего рода автоматизированный контроль за эффективностью и этапами лечения пациентов",- сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что в 2020 году существенно увеличились объемы финансирования на лекарственную терапию, вырос объем производства препаратов для онкобольных.
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Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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