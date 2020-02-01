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Источник: бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы
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РИА Новости

Источник: бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы

10:15 01.02.2020 (обновлено: 21:28 01.02.2020)
10607
© СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Отец детей, который бросил их в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, планирующей взять ребят к себе, сообщил в субботу РИА Новости источник в правительстве Хабаровского края.

"Бабушка получила угрозы от отца детей", — сказал собеседник агентства.

Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил РИА Новости, что ему также известно об угрозах, но о тех, что имели место до того, как отец бросил детей в аэропорту. "Со слов знакомой бабушки, мужчина ей угрожал до инцидента в аэропорту Шереметьево", — сказал собеседник агентства.
Комментарием регионального УМВД России РИА Новости пока не располагает.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
28 января, 08:00
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "Истязание".
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
28 января, 01:23
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
23284917
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Комсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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