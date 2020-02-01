Источник: бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Отец детей, который бросил их в аэропорту Отец детей, который бросил их в аэропорту Шереметьево , угрожал их бабушке, планирующей взять ребят к себе, сообщил в субботу РИА Новости источник в правительстве Хабаровского края.

"Бабушка получила угрозы от отца детей", — сказал собеседник агентства.

Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил РИА Новости, что ему также известно об угрозах, но о тех, что имели место до того, как отец бросил детей в аэропорту. "Со слов знакомой бабушки, мужчина ей угрожал до инцидента в аэропорту Шереметьево", — сказал собеседник агентства.

Комментарием регионального УМВД России РИА Новости пока не располагает.

Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.