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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
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РИА Новости

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

10:13 01.02.2020 (обновлено: 11:40 01.02.2020)
43723
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в офисе в Москве
Мужчина работает в офисе в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
В этом году 23 Февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.
Следующая сокращенная рабочая неделя будет в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. Рабочие дни — 10, 11, 12 и 13 марта.
Мужчина за компьютером
9 января, 09:21
Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
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Международный женский деньДень защитника отечестваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну вот же, не обманули. Обещали четырехдневные рабочие недели, получайте.
1 февраля, 10:43
ПППравдоруб Правдорубов
660001
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