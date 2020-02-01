Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
В этом году 23 Февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.
Следующая сокращенная рабочая неделя будет в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. Рабочие дни — 10, 11, 12 и 13 марта.
9 января, 09:21Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в 2020 году