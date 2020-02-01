Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T10:02+0300
https://ria.ru/20200201/1564135570.html
Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1036x0_80_0_0_e7dc678a07855d24ed989f9fadea11ea.jpg
РИА Новости

Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

10:02 01.02.2020
1374
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
31 января, 18:14
В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 52 единицы", - добавил представитель ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 января, 14:00
Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу
203024
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Певец Лев Лещенко
Любимова поздравила Лещенко с днем рождения
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП
Ситуация после обстрела в Луганской области
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
Глава ДНР рассказал об изменении подхода к выдаче паспортов республики
В поселке Горловка Донецкой области
Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что перехватили БПЛА, корректировавший огонь по поселку
Украинский военный
Силовики семь раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Президент США Дональд Трамп
Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду
Киев
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили об одном погибшем из-за обстрелов со стороны силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния