Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

В пятницу в ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом

В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.