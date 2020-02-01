Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 52 единицы", - добавил представитель ведомства.