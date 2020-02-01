Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России , считает доктор политических наук профессор РАН Александр Гусев.

Помпео приедет с визитом Минск 1 февраля, где встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В августе 2019 года республику посетил Джон Болтон, который на тот момент был советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Болтон отметил, что это была "очень важная встреча".

"Мне кажется, Лукашенко рассматривает этот визит больше как экономический, чем политический. А для США это политический вызов, прежде всего — России. Потому что все прекрасно понимают, что Белоруссия — это форпост России, и все привыкли так считать. Для Помпео очень важно прозондировать почву, узнать настроения белорусов, общую ситуацию в стране, проецируя все это на Россию", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Для американцев этот визит важен, так как они полагают, что Белоруссия отдаляется от России, отметил эксперт. В то же время президент Белоруссии на фоне определенного охлаждения отношений с Москвой пытается искать поставщиков нефти за пределами России.

"У американцев мысль простая: оторвать Белоруссию от России. А Лукашенко в этой связи ищет главным образом дешевую нефть и газ за пределами России — абсолютно прагматичные цели. Он ищет поставщиков. Лукашенко сейчас между молотом и наковальней, для него очень важно найти поставщиков, он ищет по всему миру — и ОАЭ, и США, и другие страны. Я думаю, приезд Помпео абсолютно неслучаен. Американцы же заявляли, что они будут отдалять страны Центральной и Средней Азии от страны. А сейчас Белоруссия", — подчеркнул он.

Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.