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https://ria.ru/20200201/1564135412.html
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
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РИА Новости

Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию

09:55 01.02.2020 (обновлено: 19:15 01.02.2020)
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России, считает доктор политических наук профессор РАН Александр Гусев.
Помпео приедет с визитом Минск 1 февраля, где встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В августе 2019 года республику посетил Джон Болтон, который на тот момент был советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Болтон отметил, что это была "очень важная встреча".
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"Мне кажется, Лукашенко рассматривает этот визит больше как экономический, чем политический. А для США это политический вызов, прежде всего — России. Потому что все прекрасно понимают, что Белоруссия — это форпост России, и все привыкли так считать. Для Помпео очень важно прозондировать почву, узнать настроения белорусов, общую ситуацию в стране, проецируя все это на Россию", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Для американцев этот визит важен, так как они полагают, что Белоруссия отдаляется от России, отметил эксперт. В то же время президент Белоруссии на фоне определенного охлаждения отношений с Москвой пытается искать поставщиков нефти за пределами России.
"У американцев мысль простая: оторвать Белоруссию от России. А Лукашенко в этой связи ищет главным образом дешевую нефть и газ за пределами России — абсолютно прагматичные цели. Он ищет поставщиков. Лукашенко сейчас между молотом и наковальней, для него очень важно найти поставщиков, он ищет по всему миру — и ОАЭ, и США, и другие страны. Я думаю, приезд Помпео абсолютно неслучаен. Американцы же заявляли, что они будут отдалять страны Центральной и Средней Азии от страны. А сейчас Белоруссия", — подчеркнул он.
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Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей по поставкам нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. В отсутствие контрактов на поставки Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
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20 декабря 2019, 01:40
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
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Майк ПомпеоДональд ТрампБелоруссияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А дружба с Россией приводит к упадку и деградации. В данный момент Беларусь пожинает плоды российской дружбы.
1 февраля, 11:23
eewrazia
949608283
А чего вообще хорошего можно ожидать от США?? - только очередную пакость-гадость..
1 февраля, 10:29
maks.chuprin.87
262113239
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