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Apple закрыла все магазины в Китае до 9 февраля из-за коронавируса
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РИА Новости

Apple закрыла все магазины в Китае до 9 февраля из-за коронавируса

09:54 01.02.2020 (обновлено: 09:55 01.02.2020)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией, следует из заявления компании.
При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: "В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются".
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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