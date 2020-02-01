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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

09:53 01.02.2020 (обновлено: 11:15 01.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий на улице зимой
Прохожий на улице зимой
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, неделя начнется с практически весенней погоды, но уже с 4 февраля на севере Центрального федерального округа ночью похолодает до минус пяти. Днем температура повысится до плюс одного, пройдет небольшой снег.
К 5 февраля похолодает до минус шести-одиннадцати ночью и минус трех-восьми днем. В четверг и пятницу ночью температура опустится до девяти-одиннадцати градусов ниже нуля, а днем будет от минус пяти до минус десяти.
К выходным станет теплее: в субботу, 8 февраля, прогнозируется от минус одного до минус шести, в воскресенье днем температура поднимется до плюс одного.
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Людмила ПаршинаГидрометцентрРоссияОбщество
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