Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала Людмила Паршина. С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра

По ее словам, неделя начнется с практически весенней погоды, но уже с 4 февраля на севере Центрального федерального округа ночью похолодает до минус пяти. Днем температура повысится до плюс одного, пройдет небольшой снег.

К 5 февраля похолодает до минус шести-одиннадцати ночью и минус трех-восьми днем. В четверг и пятницу ночью температура опустится до девяти-одиннадцати градусов ниже нуля, а днем будет от минус пяти до минус десяти.