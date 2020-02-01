Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

"Сегодня столичный регион останется в области пониженного атмосферного давления, из-за чего в небе будет немало облаков и кое-где не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Максимальная температура в городе около нуля, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - сообщил Тишковец.
31 января, 16:30Синоптики отметили, каким запомнится москвичам январь-2020
Синоптик отметил, что, так как в течение дня столбики термометров продолжат колебаться около нулевой отметки, то температурный фон на 5 градусов превысит свою дневную климатическую норму.
"Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", – отметил синоптик.