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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

09:19 01.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в первый день февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион останется в области пониженного атмосферного давления, из-за чего в небе будет немало облаков и кое-где не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Максимальная температура в городе около нуля, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - сообщил Тишковец.
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Синоптик отметил, что, так как в течение дня столбики термометров продолжат колебаться около нулевой отметки, то температурный фон на 5 градусов превысит свою дневную климатическую норму.
"Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", – отметил синоптик.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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