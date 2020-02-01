Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

"Сегодня столичный регион останется в области пониженного атмосферного давления, из-за чего в небе будет немало облаков и кое-где не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Максимальная температура в городе около нуля, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - сообщил Тишковец.