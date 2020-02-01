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Культура
2020-02-01T12:46+0300
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Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк
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РИА Новости

Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

09:08 01.02.2020 (обновлено: 12:46 01.02.2020)
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© AP Photo / Mary AltafferАмериканская писательница Мэри Хиггинс Кларк
Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк скончалась в возрасте 92 лет, сообщает New York Times со ссылкой на ее дочь Кэрол.
Как отмечается на сайте писательницы, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, вызванные преклонным возрастом. Дату и место прощания объявят позже.
Хиггинс Кларк работала в жанре триллера и детектива, а также писала книги для детей. Более 40 ее произведений стали бестселлерами, некоторые были экранизированы.
Наиболее известные ее романы — "Дети не вернутся", "И колыбель упадет", "Любит музыку, любит танцевать" и "На улице, где ты живешь".
По словам Кэрол, ее мать продолжала писать почти до самой смерти. В ноябре она опубликовала очередную книгу.
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