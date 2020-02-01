Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк скончалась в возрасте 92 лет, сообщает Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк скончалась в возрасте 92 лет, сообщает New York Times со ссылкой на ее дочь Кэрол.

Как отмечается на сайте писательницы, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, вызванные преклонным возрастом. Дату и место прощания объявят позже.

Хиггинс Кларк работала в жанре триллера и детектива, а также писала книги для детей. Более 40 ее произведений стали бестселлерами, некоторые были экранизированы.

Наиболее известные ее романы — "Дети не вернутся", "И колыбель упадет", "Любит музыку, любит танцевать" и "На улице, где ты живешь".