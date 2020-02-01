В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

"Водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двое подростков 2005 года рождения госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.