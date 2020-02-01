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В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

09:06 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Пьяный водитель на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде сбил двух 14-летних подростков, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло на улице Лескова Автозаводского района Нижнего Новгорода в пятницу в 22.45.
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"Водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двое подростков 2005 года рождения госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
На виновника ДТП был составлен административный протокол по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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