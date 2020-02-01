В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Пьяный водитель на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде сбил двух 14-летних подростков, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло на улице Лескова Автозаводского района Нижнего Новгорода в пятницу в 22.45.
"Водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двое подростков 2005 года рождения госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
На виновника ДТП был составлен административный протокол по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
26 января, 17:24Пьяный полицейский задавил пешехода в Кабардино-Балкарии