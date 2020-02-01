В США задержали предполагаемого командира ячейки "Аль-Каиды"* в Ираке

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти США задержали жителя штата Аризона, который, предположительно, возглавлял ячейку террористической организации "Аль-Каида"* в Ираке и обвиняется в убийстве на территории этой страны, сообщает американское министерство юстиции.
"Житель района (города) Финикс, который, предположительно, был главарем группировки террористов из "Аль-Каиды"* в Эль-Фаллудже, Ирак, предстал сегодня перед судьей федерального магистрата в Финиксе, Аризона в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак. Он разыскивается для того, чтобы предстать перед судом в Ираке по двум обвинениям умышленного убийства, совершенного в 2006 году в Эль-Фаллудже", - сообщает минюст.
По данным ведомства, 42-летний Али Юсуф Ахмед Ан-Нури (Ali Yousif Ahmed Al-Nouri) был задержан после того, как США получили запрос на его экстрадицию от властей Ирака. Согласно информации, представленной американским властям правительством Ирака, Ахмед был главарем ячейки террористов, которая планировала операции против иракской полиции. Предположительно, он участвовал в убийствах представителей полиции в июне и октябре 2006 года. Как отмечает минюст, окончательное решение об экстрадиции подозреваемого будет принимать госдеп США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.