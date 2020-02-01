В США задержали предполагаемого командира ячейки "Аль-Каиды"* в Ираке

"Житель района (города) Финикс, который, предположительно, был главарем группировки террористов из "Аль-Каиды"* в Эль-Фаллудже, Ирак, предстал сегодня перед судьей федерального магистрата в Финиксе, Аризона в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак. Он разыскивается для того, чтобы предстать перед судом в Ираке по двум обвинениям умышленного убийства, совершенного в 2006 году в Эль-Фаллудже", - сообщает минюст.