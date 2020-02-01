Тайский таксист заразился от туриста из Китая, которого вез в больницу

БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Таксист, ставший первым в Таиланде человеком, заразившимся новым коронавирусом на территории страны, заразился от туриста из КНР, которого он отвез в одну из больниц Бангкока, заявил журналистам заместитель генерального директора департамента эпидемиологического контроля минздрава Таиланда доктор Тханарак Пхипхат.
Пресс-конференцию главного эпидемиолога страны транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.
"Нам удалось установить, что водитель такси, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, отвез в больницу одного из граждан КНР, прибывших в Таиланд уже зараженными. У китайского туриста проявились симптомы болезни, и он вызвал такси, чтобы поехать в больницу", - сказал Пхипхат.
"Этот гражданин КНР нам хорошо известен, у него диагноз подтвердился, и он находился на лечении в инфекционном центре в Нонтхабури вместе с остальными заболевшими. На настоящий момент он уже выздоровел и вернулся в Китай", - добавил он, отметив, что водитель такси, как только почувствовал себя плохо через несколько дней после поездки, сразу обратился к врачу. У ближайших родственников и коллег по работе водителя вирус не обнаружен, сказал замглавы эпидемиологического департамента.
Он также подтвердил, что количество заболевших в Таиланде увеличилось с 14 до 19 человек.
"Всего в Таиланде с начала Уханьской эпидемии заболели 19 человек, из них 17 граждан КНР и два гражданина Таиланда. Шесть человек, включая одну гражданку Таиланда, уже выздоровели и выписаны из больницы. Все, кроме водителя такси, заразились коронавирусом в Китае, в городе Ухань", - сказал Пхипхат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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