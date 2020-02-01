Тайский таксист заразился от туриста из Китая, которого вез в больницу

"Нам удалось установить, что водитель такси, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, отвез в больницу одного из граждан КНР, прибывших в Таиланд уже зараженными. У китайского туриста проявились симптомы болезни, и он вызвал такси, чтобы поехать в больницу", - сказал Пхипхат.

"Этот гражданин КНР нам хорошо известен, у него диагноз подтвердился, и он находился на лечении в инфекционном центре в Нонтхабури вместе с остальными заболевшими. На настоящий момент он уже выздоровел и вернулся в Китай", - добавил он, отметив, что водитель такси, как только почувствовал себя плохо через несколько дней после поездки, сразу обратился к врачу. У ближайших родственников и коллег по работе водителя вирус не обнаружен, сказал замглавы эпидемиологического департамента.