Туркмения приостановит авиарейсы в Пекин из-за коронавируса

Сайт отмечает, что "в целях проведения профилактических (превентивных) мероприятий по предотвращению распространения коронавируса нового типа (2019-nCoV), АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает полеты в Пекин с 1 февраля 2020 года".

"Авиакомпания "Туркменистан" приносит свои извинения за причинные неудобства, но безопасность наших пассажиров и членов экипажа является приоритетными для нас", - подчеркивается в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.