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Туркмения приостановит авиарейсы в Пекин из-за коронавируса
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РИА Новости

Туркмения приостановит авиарейсы в Пекин из-за коронавируса

08:43 01.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АШХАБАД, 1 фев - РИА Новости. Туркмения с субботы приостанавливает полеты в Пекин из-за распространения нового коронавируса, сообщает сайт агентства "Туркменские авиалинии".
Сайт отмечает, что "в целях проведения профилактических (превентивных) мероприятий по предотвращению распространения коронавируса нового типа (2019-nCoV), АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает полеты в Пекин с 1 февраля 2020 года".
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"Авиакомпания "Туркменистан" приносит свои извинения за причинные неудобства, но безопасность наших пассажиров и членов экипажа является приоритетными для нас", - подчеркивается в сообщении.
"Туркменские авиалинии" обещают сообщить информацию о возобновлении рейсов заранее.
Авиакомпания "Туркменистан" осуществляет два рейса в Пекин в неделю.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
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