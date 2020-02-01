Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T08:28+0300
https://ria.ru/20200201/1564134113.html
ЕС не смягчится к России после Brexit, считает немецкий политик
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

ЕС не смягчится к России после Brexit, считает немецкий политик

08:28 01.02.2020
5007
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении России не смягчится после выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Вчера, 08:19
Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик
"Я не думаю (что изменится отношение к РФ), потому что все-таки самые главные компоненты - страны Балтики, Польша - они остаются членами ЕС. Именно с их принятием, я думаю, и началось более скептическое, или даже враждебное, отношение к России", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.
В качестве примера он привел неудавшуюся попытку выработки нового договора по партнерству между ЕС и Россией - "как раз эти страны пошли против этого, это еще было до кризиса на Украине". "Так как эти страны остаются членами ЕС, и они являются очень важными партнерами США в Европе, например, по дискуссии дислоцирования американских сил в Польше, конечно, это далеко не кончено, поэтому они будут вторить США и влиять на политику ЕС. То есть кардинальных изменений не будет до того, пока Германия и Франция не пойдут на другой курс по отношению к России", - заявил политик.
Участники акции против Brexit в Лондоне
31 января, 02:09
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
81430113
Обсудить 5
Антон ФризенВыход Британии из ЕвросоюзаАльтернатива для Германии (партия)ЕвросоюзГерманияВ мире
Рекомендуем
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России
Госсекретарь США Майк Помпео
В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии оценил последствия Brexit
Флаг Евросоюза
Немецкий политик оценил перспективы расширения ЕС в ближайшие 10 лет
Госсекретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
Северо-Крымский канал
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния