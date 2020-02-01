ЕС не смягчится к России после Brexit, считает немецкий политик

"Я не думаю (что изменится отношение к РФ), потому что все-таки самые главные компоненты - страны Балтики, Польша - они остаются членами ЕС. Именно с их принятием, я думаю, и началось более скептическое, или даже враждебное, отношение к России", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.

В качестве примера он привел неудавшуюся попытку выработки нового договора по партнерству между ЕС и Россией - "как раз эти страны пошли против этого, это еще было до кризиса на Украине". "Так как эти страны остаются членами ЕС, и они являются очень важными партнерами США в Европе, например, по дискуссии дислоцирования американских сил в Польше, конечно, это далеко не кончено, поэтому они будут вторить США и влиять на политику ЕС. То есть кардинальных изменений не будет до того, пока Германия и Франция не пойдут на другой курс по отношению к России", - заявил политик.