В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

"Этот Airbus-319 принадлежит авиакомпании Iran Air Исламской Республики Иран, который после вылета из аэропорта Мехрабад в Тегеране во время посадки в аэропорту Керманшаха около 6 часов утра сегодня по причине дефекта переднего колеса выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - заявил представитель организации гражданской авиации страны Реза Джаафар Заде, слова которого приводит агентство.