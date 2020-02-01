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В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП
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РИА Новости

В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

08:25 01.02.2020
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© Фото : Iran AirСамолет авиакомпании Iran Air
Самолет авиакомпании Iran Air
© Фото : Iran Air
Самолет авиакомпании Iran Air. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в иранском городе Керманшах, никто не пострадал, передает агентство Mehr.
Airbus-319 иранской авиакомпании Iran Air летел из Тегерана в Керманшах. Около 6.00 по местному времени (5.30 мск) во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП. Предположительно, причиной инцидента стали проблемы с передним колесом воздушного судна.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus
7 января, 10:21
‏В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП
"Этот Airbus-319 принадлежит авиакомпании Iran Air Исламской Республики Иран, который после вылета из аэропорта Мехрабад в Тегеране во время посадки в аэропорту Керманшаха около 6 часов утра сегодня по причине дефекта переднего колеса выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - заявил представитель организации гражданской авиации страны Реза Джаафар Заде, слова которого приводит агентство.
Джаафар Заде добавил, что никто из 102 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.
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Iran AirИранВ мире
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