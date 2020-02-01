Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Если просто посмотреть на факты, то Германия теряет влияние, с одной стороны, а с другой стороны, то еще и платить будет больше за это. Если посмотреть на бюджет ЕС, то союз без Великобритании все больше зависит от германского бюджета, то есть Германия должна будет платить все больше и больше. Если также посмотреть на принцип мажоритарного принятия решения - а это, например, вопросы финансовые, - то страны юга Европы имеют большинство, и фактически с выходом Великобритании им еще легче доминировать над Германией в этом вопросе, то есть перераспределения обратно же тех средств, которые вносит Германия", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.
По его словам, так же обстоит дело и в вопросе национальных квот на места в Европарламенте - "Германия теряет, а другие страны, в том числе Франция, выигрывают, то есть Германия теряет от Brexit в этой форме". Поэтому, по словам Фризена, в партии АдГ выступают за реформу распределения квот в Европарламенте для стран союза, из-за которой евродепутаты от крупных стран представляют большее число избирателей, нежели парламентарии из небольших государств.
"Для нас важно, чтобы при следующих выборах в Европарламент система репрезентации была равноправной. На сегодняшний день у избирателя в Мальте или Люксембурге вес голоса больше, чем у избирателя в Германии, в несколько раз. Конечно, это нужно изменить", - заявил Фризен.
Также он высказался за "кардинальную" реформу Евросоюза - уменьшение компетенций Еврокомиссии в пользу национальных органов власти стран-членов. "Во всяком случае, мы против расширения применения принципа мажоритарного решения, то есть когда большинство стран смогут принимать решения в том, что касается внешней политики, что касается финансовой политики, потому что мы считаем, что есть высокая вероятность того, что это будет против интересов Германии. Это может коснуться даже и военной политики, и политики безопасности в том, что касается военных проектов и, может быть, военных миссий ЕС. Это очень важные, ключевые вопросы для любого государства", - подчеркнул политик.
31 января, 02:09Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)