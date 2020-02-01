Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

"Если просто посмотреть на факты, то Германия теряет влияние, с одной стороны, а с другой стороны, то еще и платить будет больше за это. Если посмотреть на бюджет ЕС, то союз без Великобритании все больше зависит от германского бюджета, то есть Германия должна будет платить все больше и больше. Если также посмотреть на принцип мажоритарного принятия решения - а это, например, вопросы финансовые, - то страны юга Европы имеют большинство, и фактически с выходом Великобритании им еще легче доминировать над Германией в этом вопросе, то есть перераспределения обратно же тех средств, которые вносит Германия", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.