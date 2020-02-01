Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом через доставку еды

"Во-первых, вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а риск прямой передачи вируса через пищевые продукты невелик, до сих пор нет точных доказательств, что вирус может распространяться через доставку (готовой еды, продуктов или посылок – ред.)", - сказал эксперт, слова которого приводит агентство Синьхуа.