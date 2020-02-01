Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом через доставку еды

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Страх заразиться новым типом коронавируса через доставку еды или посылок не оправдан, так как основным способом передачи все еще считается воздушно-капельный, и для профилактики заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо.
"Во-первых, вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а риск прямой передачи вируса через пищевые продукты невелик, до сих пор нет точных доказательств, что вирус может распространяться через доставку (готовой еды, продуктов или посылок – ред.)", - сказал эксперт, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Чжан Любо отметил, что "при получении доставки необходимо соблюдать гигиену рук, а всю внешнюю упаковку следует выбросить".
При этом контейнеры, в которых находится готовая еда, следует продезинфицировать и протереть салфетками или бумажным полотенцем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика