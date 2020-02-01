В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом

"За период с 14.00 по 24.00 31 января в Пекине выявлено 17 новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. По состоянию на полночь 31 января, число подтвержденных случаев заражения достигло 156 человек, из которых 1 человек скончался, 5 выписаны из больниц, остальные 150 человек по-прежнему проходят лечение в больницах в строгом карантине", - говорится в опубликованном сообщении.