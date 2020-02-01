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Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
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РИА Новости

Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля

07:32 01.02.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЗакат на реке Нил
Закат на реке Нил
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Закат на реке Нил. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел и водных ресурсов Судана, Египта и Эфиопии на встрече в Вашингтоне договорились подготовить соглашение по эфиопской плотине "Ан-Нахда" ("Возрождение") и подписать его в конце февраля 2020 года, говорится в сообщении на сайте минфина США.
"Министры поручили своим техническим и юридическим командам подготовить итоговое соглашение... для подписания тремя странами к концу февраля 2020 года", - сказано в пресс-релизе.
Это заявление было сделано по итогам встречи, в которой также на правах наблюдателей приняли участие министр финансов США Стивен Мнучин и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Согласно достигнутым договоренностям, итоговое соглашение должно содержать график поэтапного заполнения водохранилища у плотины; механизм смягчения последствий для заполнения водой во время засухи, затяжной засухи и череды засушливых лет; механизм смягчения последствий для работы плотины в таких условиях, сказано в документе.
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Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которой, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются. Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Содействие в проведении переговоров с ноября прошлого года трем африканским странам оказывают США и Всемирный банк. По итогам ноябрьских переговоров в США, Египет, Эфиопия и Судан приняли общее заявление, в котором говорилось о намерении достичь соглашения по проблемной дамбе до 15 января 2020 года, с этой целью были запланированы четыре технические встречи на уровне министров водных ресурсов и одна итоговая - в январе в Вашингтоне. Запуск плотины "Ан-Нахда" намечен на июнь 2020 года.
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