Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля

"Министры поручили своим техническим и юридическим командам подготовить итоговое соглашение... для подписания тремя странами к концу февраля 2020 года", - сказано в пресс-релизе.
Это заявление было сделано по итогам встречи, в которой также на правах наблюдателей приняли участие министр финансов США Стивен Мнучин и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Согласно достигнутым договоренностям, итоговое соглашение должно содержать график поэтапного заполнения водохранилища у плотины; механизм смягчения последствий для заполнения водой во время засухи, затяжной засухи и череды засушливых лет; механизм смягчения последствий для работы плотины в таких условиях, сказано в документе.
Аналогичные условия предписано прописать и для периодов с нормальной погодой.
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которой, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются. Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Содействие в проведении переговоров с ноября прошлого года трем африканским странам оказывают США и Всемирный банк. По итогам ноябрьских переговоров в США, Египет, Эфиопия и Судан приняли общее заявление, в котором говорилось о намерении достичь соглашения по проблемной дамбе до 15 января 2020 года, с этой целью были запланированы четыре технические встречи на уровне министров водных ресурсов и одна итоговая - в январе в Вашингтоне. Запуск плотины "Ан-Нахда" намечен на июнь 2020 года.