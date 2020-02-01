Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок

"Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты также советуют использовать маску однократно и менять ее каждые три часа или чаще. Также поменять маску следует, если она увлажнилась. После использования маску необходимо выбросить, а руки вымыть.