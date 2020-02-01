Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о целесообразности использования одноразовых медицинских масок и дали советы по их эксплуатации.
"Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Специалисты также советуют использовать маску однократно и менять ее каждые три часа или чаще. Также поменять маску следует, если она увлажнилась. После использования маску необходимо выбросить, а руки вымыть.
"Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании - безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа", - добавляют в надзорном ведомстве.