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Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
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РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок

07:25 01.02.2020
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пассажиры на вокзале в Гонконге
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о целесообразности использования одноразовых медицинских масок и дали советы по их эксплуатации.

"Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты также советуют использовать маску однократно и менять ее каждые три часа или чаще. Также поменять маску следует, если она увлажнилась. После использования маску необходимо выбросить, а руки вымыть.
"Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании - безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа", - добавляют в надзорном ведомстве.
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07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
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