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Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
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РИА Новости

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

07:20 01.02.2020 (обновлено: 07:44 01.02.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterПоместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
30-летняя жительница штата Коннектикут, предположительно, была в автомобиле одна, когда ее джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час. Сообщается также, что женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля. Полиция обнаружила виновницу инцидента в мотеле неподалеку.
Другую задержанную женщину, имя которой не было раскрыто, предположительно, Ремхилд подсадила к себе на обратном пути из Мар-а-Лаго.
Ранее сообщалось, что два человека были задержаны за попытку прорваться на джипе в резиденцию президента США. Патрульная машина полиции преследовала черный внедорожник, который направлялся к двум контрольно-пропускным пунктам. Внедорожник прорвался через оба КПП, направляясь к главному выходу. Охранники открыли огонь по автомобилю. После стрельбы автомобиль попытался скрыться.
Президент США Дональд Трамп
00:51
Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
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Дональд ТрампФлоридаСШАПроисшествияВ мире
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