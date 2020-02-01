Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
30-летняя жительница штата Коннектикут, предположительно, была в автомобиле одна, когда ее джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час. Сообщается также, что женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля. Полиция обнаружила виновницу инцидента в мотеле неподалеку.
Другую задержанную женщину, имя которой не было раскрыто, предположительно, Ремхилд подсадила к себе на обратном пути из Мар-а-Лаго.
Ранее сообщалось, что два человека были задержаны за попытку прорваться на джипе в резиденцию президента США. Патрульная машина полиции преследовала черный внедорожник, который направлялся к двум контрольно-пропускным пунктам. Внедорожник прорвался через оба КПП, направляясь к главному выходу. Охранники открыли огонь по автомобилю. После стрельбы автомобиль попытался скрыться.