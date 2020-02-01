Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

30-летняя жительница штата Коннектикут, предположительно, была в автомобиле одна, когда ее джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час. Сообщается также, что женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля. Полиция обнаружила виновницу инцидента в мотеле неподалеку.