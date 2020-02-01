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Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
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РИА Новости

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

07:17 01.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
"В 12.00 (05.00 мск) первый автобус вышел. Работают все три пункта пропуска. Приблизительно более 100 человек, на каждом пункте пропуска по 40-50 человек, по предварительной информации", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияПриморский крайОбщество
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