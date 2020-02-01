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В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
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РИА Новости

В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%

07:08 01.02.2020 (обновлено: 07:09 01.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в настоящий момент в Китае составляет 2,5%, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"В настоящее время не выявлены какие-то очевидные последствия после выздоровления, спустя какое-то время число выписанных вероятно очень сильно возрастет. Смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом на настоящий момент составляет 2,5%", - сказал Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.
Он подчеркнул, что на данный момент врачи используют все доступные меры, чтобы взять под контроль состояние больных, в особенности тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии.
По сведениям китайских экспертов, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния 1-2 метра, а также контактным способом – через прикосновение грязными руками к глазам. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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