В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в настоящий момент в Китае составляет 2,5%, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"В настоящее время не выявлены какие-то очевидные последствия после выздоровления, спустя какое-то время число выписанных вероятно очень сильно возрастет. Смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом на настоящий момент составляет 2,5%", - сказал Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.
Он подчеркнул, что на данный момент врачи используют все доступные меры, чтобы взять под контроль состояние больных, в особенности тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии.
По сведениям китайских экспертов, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния 1-2 метра, а также контактным способом – через прикосновение грязными руками к глазам. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.