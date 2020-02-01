В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%

"В настоящее время не выявлены какие-то очевидные последствия после выздоровления, спустя какое-то время число выписанных вероятно очень сильно возрастет. Смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом на настоящий момент составляет 2,5%", - сказал Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

Он подчеркнул, что на данный момент врачи используют все доступные меры, чтобы взять под контроль состояние больных, в особенности тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии.

По сведениям китайских экспертов, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния 1-2 метра, а также контактным способом – через прикосновение грязными руками к глазам. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.