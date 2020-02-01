Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента

"Недопуск свидетелей и документов, отсутствие документов, отсутствие свидетелей в ходе импичмента – коварство, одна из худших трагедий, которые пришлось пережить сенату. Америка будет вспоминать этот день с сожалением, это день, в который сенат не дал выступить свидетелям, не дал возможности правде быть озвученной, а обратил все в позорный процесс… Это был ненастоящий процесс, поскольку в нем не было документов и свидетелей. Это гигантская трагедия", - сказал он.