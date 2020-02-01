Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал решение о блокировке вызова свидетелей в рамках импичмента президента США Дональда Трампа позором и трагедией, о которых Америка будет сожалеть.
"Недопуск свидетелей и документов, отсутствие документов, отсутствие свидетелей в ходе импичмента – коварство, одна из худших трагедий, которые пришлось пережить сенату. Америка будет вспоминать этот день с сожалением, это день, в который сенат не дал выступить свидетелям, не дал возможности правде быть озвученной, а обратил все в позорный процесс… Это был ненастоящий процесс, поскольку в нем не было документов и свидетелей. Это гигантская трагедия", - сказал он.
Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за - 49 сенаторов. По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев - Митт Ромни и Сьюзан Коллин.