Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Лаборатория вирусологии в китайском Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, но там не могли искусственно вывести новый коронавирус , сообщил РИА Новости заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

В 2018 году Синьхуа сообщило об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. Недавно директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.

"Там есть прекрасная лаборатория вирусологии", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, есть ли в Ухане институт вирусологии.

"Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса - фейк", - подчеркнул учёный.