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Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
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РИА Новости

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

07:01 01.02.2020
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, но там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил РИА Новости заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.
В 2018 году Синьхуа сообщило об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. Недавно директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
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"Там есть прекрасная лаборатория вирусологии", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, есть ли в Ухане институт вирусологии.
"Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса - фейк", - подчеркнул учёный.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаДальневосточный федеральный университетКитайУханьОбщество
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