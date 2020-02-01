Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удар по объектам Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии

Ранее армия сообщала, что два снаряда были выпущены по израильской территории из сектора Газа

"Ракеты, минометные снаряды и взрывные устройства были выпущены из Газы по Израилю. В ответ наши истребители нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным и продолжим действовать против любых попыток навредить израильским гражданским лицам", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии в Twitter

Обострение на границе палестинского анклава началось в пятницу днем, когда сотни палестинцев приняли участие в массовых митингах протеста против американского плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, представленного Вашингтоном в минувший вторник. Участники митинга жгли американские флаги и портреты американского президента Дональда Трампа.

Протестные акции прошли также на Западном берегу реки Иордан. Демонстрации перерастали в стычки с израильскими военными, в которых пострадали более 110 палестинцев.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.