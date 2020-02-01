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2020-02-01T06:57+0300
https://ria.ru/20200201/1564133015.html
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
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РИА Новости

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

06:57 01.02.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Ранее армия сообщала, что два снаряда были выпущены по израильской территории из сектора Газа.
"Ракеты, минометные снаряды и взрывные устройства были выпущены из Газы по Израилю. В ответ наши истребители нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным и продолжим действовать против любых попыток навредить израильским гражданским лицам", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии в Twitter.
Обострение на границе палестинского анклава началось в пятницу днем, когда сотни палестинцев приняли участие в массовых митингах протеста против американского плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, представленного Вашингтоном в минувший вторник. Участники митинга жгли американские флаги и портреты американского президента Дональда Трампа.
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Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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