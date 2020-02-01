Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T07:13+0300
https://ria.ru/20200201/1564132949.html
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564000011_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_15dd49916c6eb72586625ff8d26d3e35.jpg
РИА Новости

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией

06:49 01.02.2020 (обновлено: 07:13 01.02.2020)
9470
© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ЧИТА, 1 фев — РИА Новости. Единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идёт на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Ранее о первых двух выявленных в России случаях коронавируса из Китая заявила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области.

"В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)", — сказала Светлана Лапа.

В пресс-службе подчеркнули, что все люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
07:01
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.

Принятые Россией меры

После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
07:08
В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.
Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скором времени документ представят Мишустину.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Вчера, 15:55
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
3804102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорЗабайкальский край
Рекомендуем
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Люди в защитных масках в Тайбэе
Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
Майк Помпео
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия официально вышла из Евросоюза
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Певец Александр Панайотов
Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на "Евровидении"
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния