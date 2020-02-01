В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией

ЧИТА, 1 фев — РИА Новости. Единственный гражданин Единственный гражданин Китая , у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус , идёт на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Ранее о первых двух выявленных в России случаях коронавируса из Китая заявила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области.

"В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)", — сказала Светлана Лапа.

В пресс-службе подчеркнули, что все люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы.

Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.

Принятые Россией меры

После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.

В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.

Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.