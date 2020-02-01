В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией

ЧИТА, 1 фев — РИА Новости. Единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идёт на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Ранее о первых двух выявленных в России случаях коронавируса из Китая заявила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области.
"В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)", — сказала Светлана Лапа.
В пресс-службе подчеркнули, что все люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы.
Новый коронавирус
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.
Принятые Россией меры
После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.
Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скором времени документ представят Мишустину.